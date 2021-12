Cina: scoperta una nuova rarissima orchidea bianca

(XINHUA) - PECHINO, 15 DIC - I ricercatori cinesi hanno scoperto una nuova specie di orchidee a rischio nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Lo ha reso noto il Giardino Botanico di Wuhan sotto l'Accademia delle Scienze cinese.

La nuova specie, Ponerorchis wolongensis, produce fiori bianchi. Ha preso il nome dalla riserva naturale nazionale di Wolong, dove è stata notata per la prima volta nel luglio 2020.

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nordic Journal of Botany. È la seconda nuova specie di orchidea scoperta dal Giardino Botanico di Wuhan nel Sichuan quest'anno, dopo la Corallorhiza sinensis.

Con vari tipi di terreno tra cui montagne, altipiani e bacini, la provincia è ricca di biodiversità e ha più di 450 specie di orchidee registrate.

La famiglia delle orchidee, la seconda più grande famiglia di angiosperme, conta circa 28.000 specie in tutto il mondo ed è stata inclusa nell'elenco delle specie a rischio. Le varie specie di questa famiglia sono ampiamente distribuite in vari ecosistemi terrestri. (XINHUA)