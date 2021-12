Cina: rallenta mercato immobiliare abitazioni a nov.

(XINHUA) - PECHINO, 15 DIC - La Cina ha assistito a un ulteriore rallentamento del mercato immobiliare sotto la regolamentazione rafforzata del mercato. È quanto ha dichiarato il National Bureau of Statistics oggi.

Secondo i dati dell'ente, i prezzi delle nuove case in quattro città di primo livello sono rimasti invariati a novembre rispetto a ottobre.

I prezzi delle case rivendute nelle quattro città sono scesi dello 0,2% a novembre rispetto a ottobre, diminuendo di 0,2 punti percentuali rispetto al calo mensile del mese precedente.

Trentuno città di secondo livello hanno assistito a un calo mensile dello 0,4% dei prezzi delle nuove case, ampliando di 0,2 punti percentuali il calo del mese precedente, mentre 35 città di terzo livello hanno visto un calo mensile dello 0,3% dei prezzi delle nuove case, lo stesso cambiamento registrato nel mese precedente.

Su base annua, i prezzi delle nuove case nelle quattro città di primo livello sono aumentati del 4,8% a novembre, mostrando un calo di 0,2 punti percentuali rispetto all'aumento del mese precedente, mentre i prezzi delle case rivendute nelle regioni sono aumentati del 5,8%, con un calo di 0,9 punti percentuali rispetto all'aumento del mese precedente.

Gli ultimi dati emergono nel bel mezzo delle rigide regolamentazioni del settore immobiliare del Paese che seguono il principio "l'alloggio è per viverci, non per la speculazione". (XINHUA)