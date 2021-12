Cina: premiati video stranieri su zone rurali cinesi

(XINHUA) - PECHINO, 15 DIC - Più di 50 stranieri oggi sono stati premiati per i loro brevi video che mostrano il paesaggio, la cultura e la vita delle persone nella Cina rurale.

Quasi 400 ospiti cinesi e stranieri hanno partecipato alla cerimonia di premiazione online e al seminario per il concorso globale di video brevi, con sede principale a Pechino e 32 sedi distaccate nel Paese.

Lin Songtian, capo della Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries, alla cerimonia ha spiegato che attraverso i loro obiettivi e internet, i concorrenti hanno mostrato vividamente alla comunità internazionale, specialmente agli spettatori dei loro Paesi, la bellezza della vivibilità dell'ambiente, la cultura tradizionale, l'ecologia verde, la prosperità industriale e la vita felice della gente nelle campagne cinesi.

Organizzato dall'associazione, l'evento, chiamato "La Cina nei miei occhi - La bella campagna", si è tenuto da giugno a settembre di quest'anno. I partecipanti stranieri di oltre 40 Paesi hanno presentato più di 360 video brevi per il concorso, totalizzando quasi 80 milioni di visualizzazioni online. Tra i video, 40 hanno vinto premi di diversi livelli.

"Il concorso ha lo scopo di incoraggiare gli amici stranieri in Cina ad avvicinarsi alla campagna cinese e alla vita della gente, dimostrando oggettivamente al mondo la colorata e vibrante bellezza della Cina rurale attraverso video e self-media, per migliorare la comprensione e l'amicizia tra il popolo cinese e straniero", ha concluso Lin. (XINHUA)