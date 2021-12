Cina: crescita produzione carbone grezzo a novembre

(XINHUA) - PECHINO, 15 DIC - La produzione di carbone grezzo della Cina ha registrato una crescita più rapida nel mese di novembre, guidata dalle politiche che aumentano la produzione e assicurano l'offerta, secondo quanto riferito dal National Bureau of Statistics (Nbs) oggi.

La produzione di carbone grezzo del Paese è aumentata del 4,6% su base annua, pari a 370 milioni di tonnellate il mese scorso e con una crescita di 0,6 punti percentuali superiore a quella di ottobre. Questo è quanto emerge dai dati della Nbs.

La produzione di novembre ha rappresentato una crescita del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il Paese ha importato 35,05 milioni di tonnellate di carbone a novembre, in aumento del 198,1% anno su anno.

Nel periodo gennaio-novembre, la Cina ha prodotto 3,67 miliardi di tonnellate di carbone grezzo, in aumento del 4,2% anno su anno o del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Negli ultimi 11 mesi, la Cina ha importato circa 290 milioni di tonnellate di carbone, con una crescita del 10,6% su base annua. (XINHUA)