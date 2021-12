Cina: cala tasso di disoccupazione urbana a novembre

(XINHUA) - PECHINO, 15 DIC - Il tasso di disoccupazione urbana rilevato in Cina si è attestato al 5% a novembre, 0,2 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dai dati del National Bureau of Statistics.

Secondo l'ufficio, durante i primi 11 mesi di quest'anno, il Paese ha creato un totale di 12,07 milioni di nuovi posti di lavoro urbani, superando il suo obiettivo annuale.

Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics, durante una conferenza stampa ha sottolineato che il mercato del lavoro cinese è rimasto generalmente stabile a novembre e che il tasso medio di disoccupazione urbana rilevato nei primi 11 mesi è stato del 5,1%, inferiore all'obiettivo annuale del 5,5%.

In particolare, il tasso di disoccupazione rilevato tra i cittadini di età compresa tra i 16 e i 24 anni è arrivato al 14,3%, mentre il tasso tra i cittadini di età compresa tra i 25 e i 59 anni, che costituiscono buona parte del mercato del lavoro, si è attestato al 4,3%.

Il tasso di disoccupazione rilevato in 31 grandi città si è attestato al 5,1% a novembre, rimanendo invariato rispetto a quello di ottobre.

Il tasso di disoccupazione urbana rilevato è calcolato in base al numero di disoccupati che hanno partecipato al sondaggio sull'occupazione nelle aree urbane, compresi i lavoratori migranti nelle città. (XINHUA)