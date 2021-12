Cina: +5,2% investimento in capitale fisso gen-nov

(XINHUA) - PECHINO, 15 DIC - L'investimento in capitale fisso cinese è salito del 5,2% su base annua nei primi 11 mesi dell'anno, secondo i dati del National Bureau of Statistics (Nbs) pubblicati oggi.

Durante i primi 11 mesi, l'investimento in capitale fisso è arrivato a oltre 49.400 miliardi di yuan (circa 7.800 miliardi di dollari), secondo la Nbs.

Rispetto al livello del 2019, la crescita si è rivelata del 7,9% durante il periodo in questione, mentre l'incremento medio biennale si è attestato al 3,9%.

Sempre secondo i dati, gli investimenti dei settori privati sono aumentati del 7,7% anno su anno, per un totale di 28.100 miliardi di yuan nei primi 11 mesi. (XINHUA)