Cina: +0,2% produzione energia elettrica novembre

(XINHUA) - PECHINO, 15 DIC - La generazione di energia elettrica della Cina si è attestata a 654 miliardi di chilowattora (KWh) a novembre, con un aumento dello 0,2% su base annua. È quanto emerge dai dati del National Bureau of Statistics pubblicati oggi.

La produzione di energia di novembre è stata del 7% più alta rispetto allo stesso periodo del 2019.

Nei primi 11 mesi dell'anno, la produzione elettrica della Cina si è attestata a 7.380 miliardi di KWh, il 9,2% in più su base annua e l'11,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il tasso di crescita della produzione di energia eolica e solare ha accelerato a novembre, mentre quello della generazione di energia nucleare ha rallentato. (XINHUA)