China Awards 2021:premiate imprese italiane e cinesi

(XINHUA) - ROMA, 15 DIC - Diciassette aziende e professionisti cinesi e italiani sono stati premiati con i China Awards 2021 nel corso di una cerimonia virtuale tenuta ieri dalla Fondazione Italia Cina.

Giunto alla sedicesima edizione, l'evento è stato trasmesso in diretta su internet e su un canale televisivo italiano, e ha premiato le imprese italiane e cinesi che nel 2021 meglio hanno colto le opportunità offerte dai rispettivi mercati in termini di flussi di capitali, beni, servizi e idee.

Tra gli alti funzionari presenti alla premiazione virtuale c'erano l'ambasciatore cinese in Italia Li Junhua e l'ambasciatore italiano in Cina Luca Ferrari.

Le aziende e i professionisti premiati quest'anno operano nei settori della ristorazione, della moda, della consulenza, dell'ospitalità, dei macchinari e della farmaceutica. (SEGUE)