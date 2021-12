China Awards 2021:premiate imprese italiane e cinesi (2)

(XINHUA) - ROMA, 15 DIC - Oggi la Cina punta sull'espansione dei consumi interni della classe media e sull'innovazione tecnologica, ha spiegato Mario Boselli, presidente della Fondazione Italia Cina, osservando inoltre che nei prossimi anni questo offrirà innumerevoli opportunità alle imprese italiane competitive.

Per ottenere il massimo da queste opportunità "dobbiamo puntare sulla qualità che ci ha sempre contraddistinto (i prodotti italiani), sull'innovazione - un settore in cui siamo ancora indietro - e sulla presenza delle nostre aziende nel Paese asiatico", ha concluso.

Complessivamente sono state premiate dieci aziende italiane, cinque cinesi, una partnership commerciale sino-italiana e un imprenditore sino-italiano per il loro contributo agli scambi bilaterali.

Lanciato per sottolineare l'importanza dell'internazionalizzazione nella crescita delle aziende italiane e cinesi, questo evento annuale è organizzato dalla Fondazione Italia Cina e dall'editore italiano Class Editori in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Cina.

