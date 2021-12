Hk: record medaglie per studenti gara internazionale

(XINHUA) - HONG KONG, 14 DIC - Una squadra di otto studenti di Hong Kong ha ottenuto i migliori risultati di sempre nella sesta Olimpiade Internazionale delle Metropoli (Oim), vincendo sette medaglie individuali, di cui quattro d'oro, due d'argento e una di bronzo, oltre all'argento nella competizione a squadre.

Kevin Yeung, segretario dell'istruzione del governo della Regione Amministrativa Speciale (Ras) di Hong Kong, si è congratulato oggi con la squadra della città per l'eccezionale performance.

"Sono orgoglioso dei notevoli risultati ottenuti dalla squadra di Hong Kong quest'anno, che testimoniano il duro lavoro e l'alta preparazione dei nostri studenti in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (science, technology, engineering and mathematics o Stem)", ha dichiarato Yeung.

Il segretario ha rilevato che l'Ufficio dell'Istruzione del governo della Ras di Hong Kong, in linea con il proprio obiettivo di promuovere continuamente l'istruzione Stem, sta cercando di rafforzare la collaborazione con diversi soggetti interessati nell'organizzazione di attività di apprendimento di qualità per gli studenti, come la Fiera dell'Istruzione Stem che si terrà il prossimo anno.

Secondo Yeung, il suo ufficio ha anche incoraggiato le scuole a sostenere lo sviluppo dell'istruzione Stem organizzando più attività di apprendimento attraverso esperienze dirette fuori dall'aula, in modo che gli studenti possano applicare le nozioni che hanno imparato.

L'Oim è una competizione internazionale che riguarda informatica, matematica, fisica e chimica. A causa della pandemia di Covid-19, la manifestazione di quest'anno si è tenuta online dal 6 al 13 dicembre, con circa 260 concorrenti provenienti da 33 città. (XINHUA)