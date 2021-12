Giochi dalla Cina in tutto il mondo con l'e-commerce

(XINHUA) - CANTON, 14 DIC - Dopo aver pubblicato un video di un escavatore giocattolo con ruota a tazze da costruzione, lo YouTuber Thomas Panke ha ricevuto oltre 100.000 visualizzazioni in due ore e una lettera di ringraziamento da migliaia di chilometri di distanza.

Il mittente, Yuxing Technology Industry Co. Ltd., è il produttore del giocattolo, situato nel distretto di Chenghai della città di Shantou, nella provincia meridionale del Guangdong.

Chenghai è un'importante base di produzione di questo settore. Soprannominata la 'capitale del giocattolo' del Paese, ospita oltre 10.000 aziende, con circa 130.000 dipendenti impegnati in queste attività, con un valore di produzione annuale di articoli correlati ai giochi di oltre 50 miliardi di yuan (circa 7,9 miliardi di dollari).

Per soddisfare la crescente domanda di giocattoli durante l'alta stagione annuale, le linee di produzione di Chenghai hanno lavorato senza sosta negli ultimi quattro mesi: "la tolleranza di errore dei mattoncini da costruzione che produciamo è meno di un decimo di un capello", ha spiegato Xie Weichun, il direttore generale della società.

Secondo Xie, la produzione, lo smistamento e l'imballaggio sono altamente automatizzati, e i prodotti devono passare rigorosi controlli standard sotto forma di scansioni simili a un'ecografia B-mode, il che ha migliorato notevolmente sia l'efficienza sia la qualità.

"Ora un operaio può occuparsi di quattro linee di produzione diverse e poche mani possono gestire il carico di lavoro che in passato necessitava centinaia di operai", ha affermato Lin Zezhe, direttore generale di Sembo Block, un'altra azienda specializzata nella produzione di pezzi da costruzione di alta qualità, "anche i nostri magazzini stanno diventando più intelligenti, in cui vengono impiegate mani robotiche per smistare i prodotti". (SEGUE)