Giochi dalla Cina in tutto il mondo con l'e-commerce (2)

(XINHUA) - CANTON, 14 DIC - Per superare l'impatto della pandemia del Covid-19 sull'industria dei giocattoli, le autorità locali ne hanno sostenuto attivamente l'aggiornamento e hanno aiutato le imprese a costruire piattaforme di vendita, nonché ad aprire nuovi canali.

Xiaoniao Cloud, un sistema di visualizzazione e ordinazione di giocattoli online sviluppato da Guangdong Hoton Business Exhibition Co. è stato lanciato a febbraio 2020 per aiutare le aziende a commerciare direttamente con i clienti d'oltremare.

Oltre 2,1 milioni di giocattoli di circa 44.000 aziende sono stati aggiunti alla piattaforma per creare un enorme showroom online a cui si può accedere da tutto il mondo, generando un volume commerciale stimato di oltre 10 miliardi di yuan nell'ultimo anno.

Nei primi tre trimestri del 2021, il valore della produzione di giocattoli di Chenghai ha raggiunto i 9,29 miliardi di yuan, mentre da gennaio a luglio di quest'anno, il distretto ha esportato articoli per un valore di 2,73 miliardi di yuan.

Secondo Xie, mentre i canali di vendita tradizionali rimangono limitati, il mercato globale dell'e-commerce sta prendendo forma e i Paesi del sud-est asiatico, dell'Europa, del Sud America e del Medio Oriente stanno accelerando l'adozione di questo sistema: "quest'anno, abbiamo stabilito una cooperazione con piattaforme globali di e-commerce come Amazon, AliExpress e Lazada, e i nostri prodotti sono stati venduti in più di 100 Paesi e regioni del mondo", ha aggiunto Xie.

A Chenghai è inoltre in fase di progettazione un nuovo parco industriale di giocattoli per promuovere lo sviluppo dell'industria, incoraggiare e sostenere le imprese a ottenere più licenze IP di fascia alta e accelerare l'integrazione dei giocattoli con l'animazione e i giochi, i film e gli spettacoli televisivi.

Dopo aver ricevuto la lettera di ringraziamento, Panke ha risposto rapidamente, esprimendo la sua volontà di conoscere meglio i prodotti dell'azienda.

"Speriamo che sempre più giocattoli prodotti a Chenghai possano cavalcare l'onda dell'e-commerce e portare gioia nelle famiglie di tutto il mondo", ha concluso Xie. (XINHUA)