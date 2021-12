Covid: Cina,contagio accelera invecchiamento polmoni

(XINHUA) - PECHINO, 14 DIC - Scienziati cinesi hanno scoperto che le infezioni da Covid-19 accelerano significativamente l'invecchiamento del tessuto polmonare, specialmente negli anziani.

Uno studio cinese citato dal Science and Technology Daily ha mostrato che la principale causa di morte nei pazienti è l'insufficienza respiratoria causata da gravi lesioni polmonari.

Per determinare quali parti di questi organi vengono danneggiate dal virus, un team di ricerca congiunto cinese ha analizzato una varietà di cellule nel tessuto polmonare, comprese quelle immunitarie, da campioni autoptici di pazienti anziani affetti da Covid-19.

Secondo i risultati della ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Cell Biology, alcuni biomarcatori di senescenza cellulare e i livelli dei fattori d'infiammazione nelle cellule polmonari aumentano significativamente.

"Abbiamo rilevato l'apoptosi e lo shedding di lunghe cellule epiteliali", ha dichiarato Liu Guanghui, un membro del team dell'Istituto di Zoologia dell'Accademia delle Scienze cinese.

La ricerca ha anche notato una riduzione delle sostanze attive, che originariamente sostenevano le normali funzioni degli alveoli, sulle superfici cellulari, che ha portato alla degenerazione di alcune funzioni respiratorie di base degli alveoli.

Oltre ai polmoni il Covid-19 può accelerare anche l'invecchiamento di altri organi dopo averli attaccati, ha affermato Liu, aggiungendo che le ricerche in merito sono in corso. (XINHUA)