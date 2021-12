Cina:governance urbana eco-innovativa è fondamentale

(XINHUA) - PECHINO, 14 DIC - Le innovazioni nella governance urbana sono essenziali affinché la Cina raggiunga i propri obiettivi di neutralità carbonica entro il 2060, secondo gli addetti ai lavori nazionali e internazionali.

"Decarbonizzare le città è fondamentale. Con il 70% delle emissioni provenienti dalle metropoli, saranno queste ultime a determinare se realizzeremo un futuro a basso tenore di carbonio e ripareremo il nostro rapporto con il pianeta", ha dichiarato Beate Trankmann, rappresentante residente del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (United Nations Development Programme o Undp) in Cina.

Trankmann ha rilasciato questi commenti ieri nel corso di una conferenza guidata dall'Undp a Pechino e Chengdu. L'evento è stato progettato come una piattaforma per stimolare le idee, promuovere l'azione e liberare il potenziale delle città nel realizzare percorsi a bassa emissione di carbonio.

Le zone ad alta tecnologia nelle aree urbane, con industrie diverse e forti risorse tecnologiche, possono agire come laboratori e hub per le innovazioni scientifiche e politiche in grado di accelerare lo sviluppo verde, ha detto la rappresentante.

Il 9 novembre la città di Haiyang, nella provincia dello Shandong nella Cina orientale, ha dato l'addio al passato, in cui bruciava il carbone, con il lancio del progetto di riscaldamento nucleare, diventando la prima città cinese a fornire riscaldamento invernale con zero emissioni di carbonio.

(SEGUE)