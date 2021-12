Cina:governance urbana eco-innovativa è fondamentale (3)

(XINHUA) - PECHINO, 14 DIC - Shenzhen ha presentato il primo regolamento locale di finanza verde della Cina, richiedendo alle istituzioni finanziarie registrate nella città di rivelare i dati di impatto ambientale, fornendo un sostegno istituzionale per questo tipo di finanza.

Sir Danny Alexander, vice presidente di Asian Infrastructure Investment Bank, ha osservato che sono necessari regolamenti, leggi e piani d'azione per le nazioni, che le portino a rispettare i propri impegni climatici e che la Cina ha mostrato una notevole leadership in questo senso.

Gli analisti hanno anche chiesto la cooperazione internazionale per la creazione di sistemi finanziari verdi, piattaforme di servizi, nuove infrastrutture e per realizzare città a basse emissioni di carbonio.

Le metropoli sono un fronte di battaglia per l'azione climatica e la crescita verde, ha precisato George Ronald Gary, capo economista dell'Undp, aggiungendo che è bello vedere emergere idee innovative e lo sviluppo di nuove partnership.

(XINHUA)