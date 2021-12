Cina:governance urbana eco-innovativa è fondamentale (2)

(XINHUA) - PECHINO, 14 DIC - Il progetto ha sostituito 12 caldaie locali alimentate a carbone, tagliando 180.000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica ogni inverno e abbassando drasticamente il calore emesso nell'ambiente, come ha affermato Wu Fang, presidente del consiglio di Shandong Nuclear Power Co.

Oltre a generare innovazioni, Trankmann ha detto che lo spirito lungimirante delle zone ad alta tecnologia offre un ambiente ideale per attirare le imprese verdi.

Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, a maggio ha annunciato nuove sovvenzioni fino a 10 milioni di yuan (circa 1,57 milioni di dollari) per le imprese che soddisfano gli obiettivi di risparmio energetico.

Le città sono la sede dei sistemi industriali e di trasporto, dell'architettura avanzata e degli stili di vita moderni. Questo le rende fondamentali per portare avanti le trasformazioni a basse emissioni di carbonio, come ha dichiarato Liu Yanhua, ex vice ministro della Scienza e della Tecnologia.

La Cina ha istituito progetti pilota per 81 città e 52 parchi industriali a basso contenuto di carbonio, che guideranno il percorso verso quota zero emissioni del Paese in futuro, non dimenticando che l'esplorazione del mercato del carbonio è una direzione importante, ha aggiunto Liu.

Il mercato nazionale del carbonio della Cina ha visto un fatturato di oltre 2 miliardi di yuan da quando è stato aperto il commercio online il 16 luglio e si prevede che diventerà ancora più attivo dopo l'apertura alle istituzioni finanziarie.

"A livello globale, viene sempre più riconosciuta la leadership della Cina nella finanza verde", ha commentato Trankmann, notando che la costruzione di sistemi finanziari verdi è un'altra area in cui le zone ad alta tecnologia possono far avanzare la transizione a basse emissioni di carbonio del Paese asiatico. (SEGUE)