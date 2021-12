Cina:'Banca ecologica' porta benefici ad agricoltori

(XINHUA) - HEFEI, 14 DIC - Yang Xuesong, 58 anni, non avrebbe mai pensato che la sua proprietà boschiva abbandonata sarebbe diventata un giorno una piantagione di tè, in grado di garantirgli un buon reddito e una migliore qualità della vita.

"Ho depositato il terreno boschivo alla locale 'Liangshan Bank' e ho ottenuto il primo affitto di oltre 16.000 yuan (circa 2.513,8 dollari)", racconta Yang, che abita nel villaggio di Liuxi della città di Xuancheng, nella provincia di Anhui nella Cina orientale.

In precedenza, il terreno di 1,53 ettari coperto di alberi misti ed erbacce poteva a malapena generare un profitto per Yang. Grazie alla 'Liangshan Bank' locale, la prima del suo genere nell'Anhui, le risorse verdi che il proprietario considerava inutili oggi sono un patrimonio.

Il nome 'Liangshan Bank' o 'banca delle due montagne', deriva dal concetto delle 'due montagne' della leadership cinese, secondo cui "acque pure e montagne lussureggianti sono beni inestimabili". (SEGUE)