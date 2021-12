Cina:'Banca ecologica' porta benefici ad agricoltori (3)

(XINHUA) - HEFEI, 14 DIC - A Huzhou, nella provincia dello Zhejiang della Cina orientale, dove il concetto delle 'due montagne' ha avuto origine, la 'Liangshan Bank' ha una base ampia. I locali hanno formato un'alleanza per promuovere la cooperazione tra contee e distretti allo scopo di gestire le risorse, dare forma ai marchi e introdurre progetti.

La provincia dello Jiangxi, nella Cina orientale, ha istituito nuove piattaforme, tra cui la 'Banca delle zone umide' e la 'Banca dei prodotti ecologici', sviluppando anche prodotti di finanza verde come i prestiti per le risorse forestali e i villaggi antichi.

Secondo Yao Hongwu, oltre a sfruttare meglio le risorse delle foreste, dei terreni agricoli e delle aree acquatiche, il programma prevede anche di aggregare e utilizzare le case sfitte per trasformarle in bed and breakfast, in modo da sviluppare il turismo rurale.

"Utilizzando pienamente queste risorse rurali, non offriamo solamente più posti di lavoro per gli agricoltori locali, ma miglioriamo anche l'ambiente e iniettiamo vitalità nella campagna", commenta Yao. (XINHUA)