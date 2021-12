Cina:'Banca ecologica' porta benefici ad agricoltori (2)

(XINHUA) - HEFEI, 14 DIC - La banca agisce come una piattaforma per aggregare i diritti di gestione delle risorse verdi e farne un uso migliore. Coloro che hanno depositato le risorse nella piattaforma possono ricevere affitti, dividendi e prestiti a basso interesse. "Tracciando il modello di risparmio e prestito della banca, integriamo le risorse ecologiche frammentate dagli agricoltori e ci avviciniamo agli investitori adatti a gestirle", spiega Yao Hongwu, segretario del Partito del villaggio.

Notando i benefici apportati dalla 'Liangshan Bank' locale, 236 abitanti del villaggio di Liuxi hanno depositato le proprie risorse forestali e i loro terreni agricoli inutilizzati e hanno tutti ricevuto un libretto, che registra il tempo di conservazione, la superficie e i guadagni.

"In precedenza, quelle terre sparse erano difficili da utilizzare e a basso valore aggiunto. Integrandole e introducendo grandi progetti, potremmo ottenere molteplici benefici", precisa Yang.

Al momento, la piattaforma 'Liangshan Bank' di Liuxi ha assimilato 151,7 ettari di risorse di terra, che grazie agli investimenti sono stati sviluppati in piantagioni su larga scala di tè bianco, torreya e frutteti, oltre a generare posti di lavoro per la popolazione locale.

Nel 2020, gli agricoltori locali hanno guadagnato 3,6 milioni di yuan lavorando nelle piantagioni, mentre i ricavi delle imprese collettive rurali hanno raggiunto 547.000 yuan.

Oltre all'Anhui, le regioni di tutta la Cina stanno esplorando la soluzione della 'Liangshan Bank' per trasformare le risorse uniche delle zone rurali in beni di maggior valore, aumentando il reddito degli agricoltori. (SEGUE)