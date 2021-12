Cina: trovato mausoleo imperatore dinastia Han

(XINHUA) - XI'AN, 14 DIC - Un mausoleo di grandi dimensioni a Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi in Cina nord-occidentale, è stato identificato come appartenente all'imperatore Wendi della dinastia Han occidentale (202 a.C. - 25 d.C.). Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Il mausoleo, situato nel villaggio di Jiangcun nella periferia orientale di Xi'an, è circondato da più di 100 tombe antiche e fosse esterne di sepoltura. Gli scavi sono in corso nell'area dal 2017, con il ritrovamento di numerosi reperti, tra cui statuette di ceramica intagliata, balestre e sigilli ufficiali.

Il mausoleo non presenta alcun tumulo, ma ci sono quattro rampe che portano all'ingresso della camera sepolcrale posta da 2 a 4,5 metri sottoterra. La camera, con la base da 27 a 30 metri sotto terra, è lunga 74,5 metri e larga 71,5 metri.

Il mausoleo è simile a quelli degli altri due imperatori della dinastia Han occidentale in termini di struttura e scala, con segni di evoluzioni storiche, come ha spiegato Ma Yongying, un ricercatore della Shaanxi Academy of Archaeology, aggiungendo che anche i documenti storici supportano le affermazioni degli archeologi.

L'imperatore Wendi, il cui vero nome era Liu Heng, era famoso per la sua frugalità e benevolenza. Sotto i suoi oltre 20 anni di dominio, ci fu una prosperità dell'economia della dinastia e un'espansione della popolazione. (XINHUA)