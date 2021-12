Cina: primato per giacimento petrolifero Daqing

(XINHUA) - HARBIN, 14 DIC - Il Daqing Oilfield, controllato dalla China National Petroleum Corporation e situato nella provincia di Heilongjiang nel nord-est della Cina, è diventato il più grande centro di produzione di recupero terziario del mondo, secondo quanto dichiarato dall'amministrazione del giacimento stesso.

La quota annuale di petrolio greggio ottenuto tramite il recupero terziario di Daqing Oilfield ha superato i 10 milioni di tonnellate per 20 anni consecutivi, portando la produzione totale cumulativa a 286 milioni di tonnellate.

Il recupero terziario, noto anche come recupero migliorato del petrolio, è la terza fase di estrazione di questa materia prima da un giacimento. Attraverso l'iniezione di sostanze chimiche, questo metodo sfrutta il petrolio che non può essere raccolto nelle fasi di estrazione primaria e secondaria.

Questa tecnologia ha aumentato il tasso di recupero di Daqing Oilfield di 14-20 punti percentuali.

Al momento il centro di produzione non applica solo la tecnologia di recupero terziario nei giacimenti petroliferi nazionali, ma fornisce anche supporto tecnico a Russia e Kazakistan. (XINHUA)