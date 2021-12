Cina: piano conservazione idrica bacino Fiume Giallo

(XINHUA) - PECHINO, 14 DIC - Le autorità cinesi hanno pubblicato un piano per migliorare la conservazione e l'utilizzo delle risorse idriche nel bacino del Fiume Giallo, come parte degli sforzi del Paese per promuovere la protezione ecologica e lo sviluppo di alta qualità della regione.

Entro il 2025, il consumo di acqua per 10.000 yuan (circa 1.570 dollari) del Pil nel bacino del fiume Giallo dovrebbe essere limitato a 47 metri cubi, in calo del 16% rispetto al livello del 2020, secondo il programma rilasciato congiuntamente dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e da altri tre Ministeri.

Nel piano si prevede che il tasso di utilizzo di acque di recupero nelle città con carenze idriche a livello di prefettura o superiore lungo il corso superiore del fiume Giallo supererà il 25% entro il 2025. Nelle città lungo il medio e basso corso, il tasso sarà invece pari al 30%.

La percentuale delle perdite della rete di approvvigionamento idrico urbano dovrebbe essere contenuta sotto il 9% entro il 2025.

Il piano chiede di rafforzare le misure di conservazione dell'acqua impiegata per l'irrigazione, l'allevamento e la pesca, facilitando un aggiornamento industriale che promuova il risparmio idrico e incoraggiando le persone a risparmiare acqua anche nella loro vita quotidiana.

Dovrebbero anche essere compiuti sforzi per migliorare l'uso di acqua rigenerata, piovana e di mare desalinizzata, oltre a orientare i fondi sociali a partecipare allo sviluppo delle industrie legate al risparmio idrico. (XINHUA)