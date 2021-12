Cina: nuove misure a sostegno economia industriale

(XINHUA) - PECHINO, 14 DIC - La Cina ha annunciato oggi nuove misure per stimolare la propria economia industriale come parte degli sforzi del Paese volti a condurre uno sviluppo di alta qualità nel settore.

Le politiche, emesse congiuntamente dalla National Development and Reform Commission (Ndrc) e dal Ministero dell'Industria e dell'Informatica, mirano a sbloccare maggiore potenziale di mercato e a stimolare la vitalità delle entità.

Così si legge in una dichiarazione sul sito ufficiale della Ndrc.

Il Paese garantirà la sicurezza energetica, stabilizzerà l'offerta e i prezzi delle materie prime sfuse e faciliterà il funzionamento delle principali catene industriali e di approvvigionamento.

Il potenziale della domanda sarà ulteriormente soddisfatto con misure volte all'implementazione di grandi progetti, all'avanzamento degli aggiornamenti tecnologici delle imprese, alla promozione di nuove forme e modelli di business, nonché alla promozione del commercio estero e dell'utilizzo di capitali stranieri.

La Cina intensificherà le misure di sicurezza nel settore industriale, migliorerà i sistemi politici nelle principali regioni, rafforzerà il sostegno finanziario all'industria manifatturiera e aiuterà le imprese a superare le sfide dell'occupazione.

Nel documento si legge poi che saranno fatti maggiori sforzi per ridurre gli oneri sulle medie e piccole imprese e per ottimizzare gli ambienti di mercato. (XINHUA)