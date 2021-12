Cina lancia nuovo satellite di trasmissione Tianlian

(XINHUA) - XICHANG, 14 DIC - Nelle prime ore di oggi la Cina ha mandato in orbita un nuovo satellite di trasmissione dati dallo Xichang Satellite Launch Center, situato nella provincia sudoccidentale del Sichuan. Il satellite Tianlian II-02 è stato lanciato alle 00:09 (ora di Pechino) tramite un razzo vettore Long March-3B.

E' stata la 401esima missione di volo per questa serie di razzi.

Sviluppato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation, Tianlian II-02 è il satellite di trasmissione dati, o 'relay satellite', di seconda generazione del Paese, e avrà il compito di trasmettere dati per navicelle, laboratori spaziali e per la futura stazione spaziale.

Il dispositivo, come reso noto dalla società attraverso un comunicato, offrirà anche servizi di trasmissione dati per satelliti a bassa e media orbita e sarà utilizzato per monitorare i lanci di veicoli spaziali.

Rispetto al suo predecessore Tianlian II-01, quello appena lanciato ha una maggiore capacità nel servire più utenti ed è in grado di funzionare meglio nelle diverse posizioni orbitali.

La Cina ha inviato il suo primo satellite Tianlian il 25 aprile 2008. Dopo il lancio odierno, il Paese ha attualmente in orbita un totale di sette satelliti di trasmissione. (XINHUA)