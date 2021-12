Cina: in calo i prezzi dei beni di produzione

(XINHUA) - PECHINO, 14 DIC - Più della metà dei beni di produzione monitorati dal governo sono diminuiti nei primi 10 giorni di dicembre rispetto ai 10 giorni precedenti, come mostrano i dati ufficiali di oggi.

Delle 50 merci monitorate dal governo, tra cui tubi d'acciaio senza saldatura, benzina, carbone, fertilizzante ed alcuni prodotti chimici, i prezzi di 36 beni sono calati durante il periodo in questione, mentre 11 registrano prezzi più alti e 3 non presentano variazioni, secondo il National Bureau of Statistics.

Secondo i dati, gas naturale liquefatto ha determinato la tendenza al ribasso con un calo di prezzo del 18,4%, seguito dall'acido solforico e dal coke.

La rilevazione, pubblicata ogni 10 giorni, si basa su un sondaggio condotto su quasi 2.000 grossisti e distributori in 31 regioni a livello provinciale. (XINHUA)