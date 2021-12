Cina: Anhui, +26,5% commercio estero gen-nov

(XINHUA) - HEFEI, 14 DIC - Il volume del commercio estero della provincia dell'Anhui in Cina orientale ha superato i 625,2 miliardi di yuan (circa 98 miliardi di dollari) nei primi 11 mesi del 2021, in crescita del 26,5% rispetto all'anno precedente, secondo le dogane locali.

Le esportazioni hanno superato i 367,1 miliardi di yuan e le importazioni hanno raggiunto i 258,1 miliardi di yuan, con una crescita rispettivamente del 27,5% e del 25,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Da gennaio a novembre, gli Stati Uniti, l'Unione Europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) sono stati i più grandi partner commerciali dell'Anhui, con un volume commerciale che ha raggiunto rispettivamente circa 81,6 miliardi, 80,3 miliardi e 69,8 miliardi di yuan.

La provincia interna ha registrato un aumento del proprio commercio con i Paesi e le regioni lungo la Belt and Road del 34,9% su anno, raggiungendo quota 160,5 miliardi di yuan durante lo stesso periodo. (XINHUA)