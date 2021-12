Cina: a novembre crescono i prestiti immobiliari

(XINHUA) - PECHINO, 14 DIC - In Cina i prestiti relativi all'acquisto di abitazioni individuali hanno mantenuto un buon ritmo di crescita, con un aumento più veloce registrato a novembre rispetto a quello di ottobre, come mostrano i dati diffusi ieri dalla People's Bank of China (Pboc).

Secondo questi ultimi, alla fine di novembre i prestiti immobiliari personali in essere nel Paese ammontavano a 38.100 miliardi di yuan (circa 6.000 miliardi di dollari), con un incremento di 401,3 miliardi di yuan dalla fine di ottobre.

Il volume di crescita per l'undicesimo mese dell'anno è stato di 53,2 miliardi di yuan superiore a quello registrato ad ottobre.

Stando ai dati, i prestiti individuali in essere sono aumentati ad ottobre di 348,1 miliardi di yuan, con un incremento di 101,3 miliardi di yuan rispetto all'aumento mensile rilevato a settembre.

Nei primi tre trimestri, l'erogazione di prestiti personali per la casa in Cina è rimasta stabile, mentre la crescita di quelli legati allo sviluppo immobiliare è diminuita significativamente. Sotto la guida degli enti di regolamentazione finanziaria, i prestiti legati al settore immobiliare hanno visto un'emissione costante e ordinata.

