Accelera nel mondo l'uso dei robot industriali (2)

(XINHUA) - BERLINO, 14 DIC - "Lo sviluppo della densità dei robot in Cina è il più dinamico a livello mondiale", riporta il documento. Infatti, questo valore è salito da 49 unità nel 2015 a 246 nel 2020 e al momento la Cina occupa il nono posto nel mondo di questa speciale classifica, un grande balzo rispetto al 25° di cinque anni fa.

L'anno scorso la Germania è stata la nazione più automatizzata d'Europa con una densità di robot di 371 unità per 10.000 dipendenti, segnale che indica che l'industria robotica del Paese è "in ripresa, principalmente guidata da una forte attività all'estero piuttosto che dal mercato interno o europeo", ha rilevato la Fir.

Negli Stati Uniti, la "modernizzazione degli impianti di produzione nazionali ha aumentato le vendite di robot", provocando un aumento della densità degli automi da 176 unità nel 2015 alle 255 dell'anno scorso, come si legge nel rapporto.

L'uso di robot industriali dovrebbe anche aiutare il Paese americano a raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione.

(XINHUA)