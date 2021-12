A Pechino forum dei media dei Paesi della Belt&Road

(XINHUA) - PECHINO, 14 DIC - Si è svolto ieri a Pechino il 2021 Belt and Road Media Community Summit Forum.

L'evento, organizzato da China Media Group, ha visto la partecipazione virtuale e in presenza di oltre 150 rappresentanti di 80 organizzazioni di media mainstream provenienti da oltre 40 Paesi e regioni.

Si sono tenuti seminari online, sotto-forum e workshop per discutere i temi dell'innovazione dei modelli di cooperazione tra i partecipanti e la promozione dell'uso delle nuove tecnologie nel settore dei media.

Dalla sua istituzione nel 2016, il summit forum annuale è alla sua quinta edizione. (XINHUA)