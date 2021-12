Pechino 2022:arriva la seconda edizione del Playbook

(XINHUA) - PECHINO, 13 DIC - A meno di due mesi dai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, il Comitato Organizzatore, insieme al Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e al Comitato Paralimpico Internazionale (Cpi), ha pubblicato la seconda edizione del Playbook che delinea le contromisure anti Covid-19 per i Giochi.

Analogamente alla prima edizione, il Playbook offre versioni separate per atleti e funzionari accompagnatori, così come altre parti interessate, tra cui la 'famiglia' olimpica e paralimpica, stampa ed emittenti, federazioni internazionali e lavoratori in generale.

Gli ultimi aggiornamenti includono informazioni richieste direttamente dalle parti interessate e dal feedback ricevuto nel corso dei vari briefing tenuti da ottobre, con dati aggiuntivi relativi alle vaccinazioni, requisiti di ingresso doganali, prenotazione dei voli, test pre-partenza, il periodo pre-Giochi, il sistema a circuito chiuso, alloggio, trasporti, cibo e bevande, test di screening, monitoraggio sanitario, gestione dei contatti stretti e il periodo tra i Giochi Olimpici e quelli Paralimpici Invernali.

È inoltre inclusa una sezione denominata 'Punti chiave da tenere a mente' al fine di aiutare le parti interessate attraverso ogni fase della propria esperienza di Giochi.

"Le misure delineate nei Playbook sono formulate in conformità con le ultime ricerche scientifiche relative al Covid-19, con le opinioni degli esperti e con l'esperienza derivante da altre competizioni internazionali", ha spiegato la vicepresidente, nonché segretaria generale di Pechino 2022, Han Zirong.

"Crediamo che queste contromisure possano ridurre efficacemente il rischio di Covid-19; garantire che gli atleti e tutti i partecipanti olimpici e paralimpici possano impegnarsi in modo sicuro e pratico negli allenamenti, nelle gare e nel lavoro durante i Giochi di Pechino 2022, oltre che proteggere la salute e la sicurezza della popolazione locale", ha aggiunto la funzionaria.

"Speriamo che tutti possano rispettare rigorosamente i Playbook e lavorare insieme allo scopo di consegnare al mondo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali semplici, sicuri e meravigliosi". (SEGUE)