Pechino 2022:arriva la seconda edizione del Playbook (2)

(XINHUA) - PECHINO, 13 DIC - Christophe Dubi, direttore esecutivo del Cio per i Giochi Olimpici ha notato che le contromisure anti Covid-19 in questione, messe in atto a seguito della consultazione dei principali esperti di salute globale, sono fondamentali per la sicurezza e il successo dell'evento.

"Creando un ambiente sicuro, verrà fornita un'esperienza unica nel corso delle gare e ciò aiuterà gli atleti a concentrarsi completamente sui fondamenti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, ovvero la competizione sportiva". Il direttore ha poi specificato: "questo funge da guida per tutta la nostra pianificazione e garantirà che l'attenzione rimanga sulle prestazioni eccezionali che possiamo aspettarci dai migliori atleti invernali del mondo impegnati a Pechino il prossimo anno".

Colleen Wrenn, Chief Paralympic Games Delivery Officer del Cpi, ha proseguito: "con l'esperienza acquisita nell'organizzazione di grandi eventi in tutto il mondo e l'input di esperti medici, siamo fiduciosi che le misure delineate nel Playbook permetteranno ai partecipanti di prendere parte ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, proteggendo la loro salute. Inoltre, fondamentalmente, i manuali sono progettati per salvaguardare la salute di tutti i partecipanti e la popolazione cinese".

Secondo gli organizzatori, nelle prossime settimane verranno rese note ulteriori politiche e vi saranno altri briefing.

Riconoscendo la continua evoluzione della situazione sanitaria globale, da qui all'inizio dei Giochi, ma anche durante gli stessi, verranno implementate eventuali contromisure aggiuntive necessarie, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e della popolazione locale.

I Giochi Olimpici Invernali si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio 2022, mentre quelli Paralimpici Invernali si terranno dal 4 al 13 marzo. (XINHUA)