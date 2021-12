Pechino 2022: in villaggio Yanqing 70 test collaudo

(XINHUA) - PECHINO, 13 DIC - Oltre 70 test a 360° sono stati condotti al Villaggio Olimpico e Paralimpico di Yanqing di Pechino 2022 questo fine settimana, con il coinvolgimento di circa 1.460 partecipanti nel collaudo di alloggi, servizi di ristorazione e servizi medici.

Il villaggio olimpico e paralimpico di Yanqing è ben posizionato tra le montagne, non lontano dal National Sliding Center e dal National Alpine Skiing Center, dove si terranno le gare di sci alpino, bob, skeleton e slittino durante i Giochi.

"Al Villaggio Olimpico e Paralimpico di Yanqing sono state installate strutture senza barriere, tra cui rampe per gli utenti su sedia a rotelle, ascensori e appositi corridoi, fornendo servizi accessibili ai disabili", ha spiegato Yan Han, segretario del team operativo del Villaggio Olimpico e Paralimpico di Yanqing.

A disposizione degli ospiti del villaggio sono stati allestiti inoltre un centro fitness, un centro ricreativo, una banca, una caffetteria e una struttura medica. Nel negozio autorizzato dedicato a Pechino 2022, prodotti come le statuine raffiguranti le mascotte ufficiali dei Giochi, Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon, sono stati ben accolti tra i partecipanti.

