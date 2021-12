Pechino 2022: in villaggio Yanqing 70 test collaudo (2)

(XINHUA) - PECHINO, 13 DIC - Yan ha detto: "nel Villaggio Olimpico e Paralimpico di Yanqing ci sono circa 27 tipologie e 139 tipi di attrezzature per il fitness, molto utili agli atleti per mantenere le condizioni fisiche durante i Giochi".

Nella sala da pranzo principale del Villaggio, dalla cui finestra è possibile ammirare chiaramente il National Sliding Center, i partecipanti hanno potuto apprezzare sapori provenienti da tutto il mondo.

Ad ogni turno sarà servito un menu composto da 678 piatti mentre ogni giorno durante i Giochi nelle tre zone di competizione di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou gli atleti avranno a disposizione circa 200 portate.

Il Villaggio inizierà le operazioni di prova a tempo pieno per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali il 23 gennaio del prossimo anno, per 53 giorni fino alla sua chiusura ufficiale in programma per il 16 marzo. Gli organizzatori prevedono di risolvere eventuali problematiche emerse nei prossimi 40 giorni al fine di migliorare ulteriormente i servizi incentrati sugli atleti. (XINHUA)