Gu, campionessa di freeski punta a Pechino 2022

(XINHUA) - PECHINO, 13 DIC - Riuscire a imparare un trick complesso in tre settimane e diventare la prima donna mai approdata in una competizione di freeski - chi altro potrebbe farlo se non un vero genio? Nella Coppa del Mondo di big air della Fis (Federazione Internazionale di Sci) svoltasi il 4 dicembre 2021 a Steamboat, in Colorado, negli Stati Uniti, Gu Ailing ha eseguito un double cork 1440 con rotazione a destra, diventando la prima donna in assoluto ad eseguire il trick in una competizione di freeski.

Con un punteggio totale di 184,25, la diciottenne ha rivendicato il suo primo titolo di Coppa del Mondo di big air nel freeski.

Nata a San Francisco nel 2003, Gu ha iniziato a sciare all'età di tre anni ed è entrata a far parte di una squadra di sci professionale nella zona di Lake Tahoe quando ne aveva otto.

Essendo l'unica ragazza della squadra, Gu aveva paura di interagire con chiunque, ma usando lo sci per relazionarsi è stata poi in grado di comunicare con i compagni con cui si è incoraggiata a vicenda. Quando qualcuno imparava un nuovo trucco, anche Gu lo provava.

Prima di vincere la Coppa del Mondo a Steamboat, Gu si è aggiudicata il titolo di freeski slopestyle e halfpipe e si è classificata terza nel big air al suo debutto agli X Games. Con il recente titolo nella Coppa del Mondo, Gu ha completato una serie di importanti vittorie internazionali in tutti e tre gli eventi di freeski, dopo quelle in Coppa del Mondo di slopestyle e halfpipe a Calgary, in Canada, nel 2020, e i Campionati del Mondo di slopestyle e halfpipe ad Aspen, negli Stati Uniti, nel marzo di quest'anno. (SEGUE)