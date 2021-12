Gu, campionessa di freeski punta a Pechino 2022 (3)

(XINHUA) - PECHINO, 13 DIC - Gu è un'adolescente non solo coraggiosa e sicura di sé, ma anche piuttosto umile e calma: "penso di essere ancora molto giovane e sto ancora imparando a gestire il mio carattere, la pressione e a ottimizzare le mie capacità. A mio avviso, più gare disputerò, meglio mi comporterò", ha aggiunto.

Nonostante il big air fosse il suo punto debole, Gu ha ora compensato le lacune diventando una dei migliori.

In tutta probabilità, alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Gu sarà l'atleta più impegnata, poiché parteciperà agli eventi di big air, slopestyle e halfpipe. A meno di due mesi dai Giochi, la giovane ha ancora molte altre gare da disputare e queste saranno per lei un vero e proprio allenamento.

Parlando delle Olimpiadi invernali di Pechino, la 'ragazza di Pechino' ha espresso le sue aspettative in merito alle gare in patria: "naturalmente non vedo l'ora di partecipare alle Olimpiadi invernali e ho grandi aspettative per le mie prestazioni".

Poiché Pechino 2022 coincide con il Festival di Primavera cinese, Gu, che da grande è determinata a diventare un critico gastronomico, ha già pensato alle sue scelte alimentari: "dovremmo tutti mangiare ravioli e condividere la cultura cinese in modo che le persone di tutto il mondo possano assaggiare le nostre prelibatezze". (XINHUA)