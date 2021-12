Gu, campionessa di freeski punta a Pechino 2022 (2)

(XINHUA) - PECHINO, 13 DIC - Gu ha raggiunto grandi successi anche al di fuori dello sport dato che ha studiato da autodidatta al liceo diplomandosi in anticipo, per poi essere ammessa alla Stanford University con un punteggio Sat molto alto.

Sebbene sia stata spesso definita come "una ragazza geniale", Gu ha parlato soprattutto della sua passione: "ho sempre amato sciare, sfidare me stessa, superare i miei limiti, e poi condividere con gli altri, indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla nazionalità. Spero solo che a tutti piacciano gli sport", ha affermato.

"Sono molto felice di riuscire nel double cork 1440 perché l'ho imparato solo a novembre, durante gli allenamenti in Austria", ha poi dichiarato la sportiva emozionata, continuando "sono riuscita a impararlo tre settimane fa e sono molto felice di poterlo mettere in pratica in gara!" L'atleta ha inoltre aggiunto che c'è ancora margine di miglioramento ma che lo sci freestyle non è solo una ricerca cieca alla volta delle difficoltà: "nello sci freestyle gli sciatori possono esibirsi a mente aperta in base al proprio stile e agli interessi individuali; per quanto mi riguarda, vorrei poter incorporare il mio stile nel double cork 1440", ha affermato.

"Ero molto fiduciosa nel completare questo trick. Da quando l'ho imparato, l'ho eseguito sempre con successo", ha asserito con sicurezza l'atleta nell'esprimere la sua filosofia sportiva, "ma dal punto di vista dello stile, posso sempre fare meglio".

