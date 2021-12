Covid: epidemia efficacemente contenuta a Manzhouli

(XINHUA) - HOHHOT, 13 DIC - La diffusione del Covid-19 nella città di confine di Manzhouli, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale, è stata efficacemente contenuta, anche se il rischio rimane ancora, stando a quanto dichiarato oggi dal governo della città.

Manzhouli ha segnalato 3 casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale da mezzanotte alle 14:00 di oggi, ognuno di loro era stato precedentemente sottoposto a osservazione medica o era in quarantena presso apposite strutture.

Finora, la città ha riportato 537 casi locali durante l'ultima ondata, di cui 32 sono stati dimessi dall'ospedale.

Secondo Qi Shanjian, un funzionario locale, in città non è più stato trovato nessun caso sporadico, ciò significa che il rischio di trasmissione nella comunità è stato efficacemente contenuto. Fino alle 14.00 di oggi, 139 aree della città erano ancora sotto gestione a circuito chiuso. (XINHUA)