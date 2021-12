Covid: Cina continentale rileva variante Omicron

(XINHUA) - TIANJIN, 13 DIC - La Cina continentale ha rilevato la variante Omicron del Covid-19 in una persona arrivata dall'esterno nella municipalità settentrionale di Tianjin.

Il sequenziamento dell'intero genoma e l'analisi del centro di Tianjin per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno trovato la variante Omicron in un campione del tratto respiratorio di un portatore asintomatico proveniente dall'esterno registrato in città lo scorso giovedì 9 dicembre.

Un controllo successivo da parte del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie ha confermato la scoperta, secondo quanto dichiarato oggi dal quartier generale municipale di prevenzione e controllo delle epidemie per il Covid-19 di Tianjin.

La persona infetta è stata messa in quarantena dopo essere entrata nel Paese ed è in cura presso un ospedale designato a Tianjin. (XINHUA)