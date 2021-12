Covid: Cina aumenta controlli nelle città portuali

(XINHUA) - PECHINO, 13 DIC - La Cina ha richiesto alle città portuali di rafforzare la prevenzione e il contenimento del Covid-19 in modo preciso e scientifico e di coordinare il controllo dell'epidemia e lo sviluppo socio-economico.

Secondo una circolare emessa dalla task force inter-agenzie del Consiglio di Stato per la risposta al Covid-19, i recenti cluster di infezioni locali segnalati nella Cina continentale erano tutti legati a casi importati nelle città portuali.

Al momento, uno dei compiti più importanti della risposta del Paese al virus è quello di proteggersi dai casi in entrata, specialmente nelle città portuali.

La circolare chiede infatti a tali città di migliorare i meccanismi di prevenzione e contenimento delle epidemie, rafforzare il monitoraggio epidemiologico e i sistemi di allerta, e implementare le misure di controllo delle frontiere.

Le città portuali devono altresì rafforzare le misure di prevenzione delle epidemie tra le persone che lavorano in settori ad alto rischio, rafforzare la gestione della circolazione in entrata e in uscita delle persone, e gestire in modo appropriato gli alimenti della catena del freddo importati.

