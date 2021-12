Cina: terapista del linguaggio aiuta i bambini sordi

(XINHUA) - GUIYANG, 13 DIC - Per la maggior parte dei genitori, il momento in cui il loro bambino pronuncia la sua prima parola riconoscibile è un momento di grande emozione. Lo stesso vale per Zhao Xiaoping, 51 anni, tranne per il fatto che ha goduto di questo piacere molte volte, e che i suoi bambini si trovano in gruppi di età comprese tra i 3 e i 10 anni.

In qualità di terapista del linguaggio e fondatore del centro di riabilitazione del linguaggio Angel, nella città di Kaili, situata nella provincia del Guizhou, nella Cina sud-occidentale, il lavoro di Zhao è quello di aiutare gli studenti con problemi di udito a distinguere i suoni e a pronunciare le loro prime parole.

Senza una guida professionale, questi bambini non sono in grado di produrre alcun suono, tranne il riso e il pianto, anche se indossano apparecchi acustici o hanno un impianto cocleare.

"Hanno bisogno di molta assistenza e allenamento, come ad esempio imparare a espellere l'aria dalla bocca e modificare la posizione della lingua e delle labbra", ha dichiarato Zhao.

"Dopo un anno di riabilitazione, possono comunicare con gli altri usando parole semplici".

Tuttavia, insegnare agli audiolesi a dire alcune semplici parole non è un compito facile. Un bambino potrebbe doversi impegnare in centinaia o addirittura migliaia di ripetizioni prima di poter produrre correttamente una parola o una frase.

(SEGUE)