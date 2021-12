Cina: terapista del linguaggio aiuta i bambini sordi (3)

(XINHUA) - GUIYANG, 13 DIC - Per Zhao, ancor più importante della riabilitazione è portare un cambiamento nella coscienza della persone. Qualche anno fa, gli abitanti della prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan erano indietro sia a livello economico che di mentalità. Alcuni genitori di bambini audiolesi rifiutavano di mandare i loro figli a farsi aiutare, il che faceva perdere loro il periodo migliore per la riabilitazione.

"In realtà, la maggior parte dei bambini con problemi di udito riesce a parlare dopo la riabilitazione", ha sottolineato Zhao. Per farlo capire ai genitori, ha spesso bussato alle loro porte per convincerli a cambiare idea.

"La situazione è migliorata molto", ha raccontato. Negli ultimi anni, molti genitori hanno deciso di mandare i loro figli al centro di riabilitazione logopedica Angel, che ospita più di 80 pazienti e 16 terapisti della parola e del linguaggio.

Secondo la Federazione delle Persone con Disabilità del Guizhou, ci sono più di 3.600 bambini audiolesi sotto i 15 anni nella provincia, e sono stati messi in funzione un totale di 12 centri di riabilitazione.

Zhao spera che le voci di questi bambini e dei loro terapisti possano essere ascoltate da più persone.

"La cooperazione della famiglia è importante quanto i corsi di riabilitazione per i bambini audiolesi. I genitori dovrebbero creare un ambiente favorevole all'apprendimento della lingua e passare più tempo a comunicare con i loro figli, aumentando così il loro interesse nel parlare e facendo così migliorare il loro umore", ha aggiunto. (XINHUA)