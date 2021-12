Cina: terapista del linguaggio aiuta i bambini sordi (2)

(XINHUA) - GUIYANG, 13 DIC - In un'aula del centro, Zhao tira fuori i suoi speciali strumenti di insegnamento - campanelli, tamburi e blocchi di legno - per aiutare i bambini a distinguere i diversi suoni.

Un altro elemento importante della terapia della parola e del linguaggio è insegnare loro ad espellere correttamente l'aria dalla bocca. Zhao mette un pezzo di carta davanti alla bocca del bambino, chiedendogli di osservare l'effetto quando l'aria viene espulsa.

Dopo due decenni di carriera, Zhao ha aiutato più di 600 bambini audiolesi a migliorare le loro capacità di comunicazione.

Li Shaoqiu, 23 anni, era nel primo gruppo di studenti di Zhao. Ora sposata e madre, non ha problemi a comunicare con gli altri nella vita quotidiana. "Il signor Zhao mi ha insegnato a dire la mia prima parola. Gli sono molto grata", ha commentato Li.

Liang Jiaxin, 11 anni, che soffre di ipoacusia, non aveva mai pensato di frequentare le scuole tradizionali, né credeva che sarebbe diventata una studentessa da 10 e lode. "È stato Zhao a salvare la nostra famiglia", ha affermato la madre di Liang, Liang Zhiliu. "È paziente e responsabile, e tratta gli studenti come se fossero suoi figli". (SEGUE)