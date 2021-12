Cina: Jiangsu, robusta crescita Ide gennaio-ottobre

(XINHUA) - NANCHINO, 13 DIC - L'uso effettivo degli investimenti diretti esteri (Ide) da gennaio a ottobre del 2021 da parte della provincia cinese orientale dello Jiangsu è arrivato a 23,4 miliardi di dollari, in crescita del 22,8% rispetto allo scorso anno, secondo il dipartimento provinciale del commercio.

Nei primi 10 mesi del 2021, gli Ide in uso effettivo dello Jiangsu hanno rappresentato circa il 16,5% del totale del Paese asiatico, posizionandosi in prima posizione tra tutte le province della nazione.

Lo Jiangsu ha inoltre notato un'ottimizzazione in termini di strutture per gli investimenti esteri. Tra gennaio e ottobre, l'uso effettivo degli Ide nei campi dell'industria manifatturiera e in quella dei servizi della provincia ha riportato rispettivamente una crescita annuale del 2,1% e del 34,6%.

Allo stesso tempo, gli investimenti diretti esteri effettivamente usati da Singapore e dagli Stati che aderiscono all'iniziativa Belt and Road sono aumentati del 66,4% e del 58% su base annua.

Nei primi dieci mesi del 2021, il numero di progetti di nuovi investimenti esteri nella provincia è cresciuto del 27,5% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre il tasso di crescita annuale dei progetti con un investimento totale superiore ai 100 milioni di dollari ha raggiunto il 9,8%.

(XINHUA)