Cina: box office 2021 in testa a livello globale

(XINHUA) - PECHINO, 13 DIC - Le entrate del box office cinese per il 2021 hanno superato finora la quota di 45 miliardi di yuan (circa 7,07 miliardi di dollari), mantenendosi in testa al mercato globale del settore.

A meno di tre settimane dalla fine del 2021, è molto probabile che quest'anno la Cina si riconfermi quale il più grande mercato di box office al mondo per il secondo anno di fila.

Secondo la piattaforma di settore Maoyan, otto dei primi 10 film campioni di incassi di quest'anno nel Paese sono produzioni nazionali. In cima alla classifica annuale c'è la pellicola di successo di stampo patriottico 'The Battle at Lake Changjin' che dal 30 settembre ha portato a casa circa 5,76 miliardi di yuan.

L'epopea di guerra è attualmente la pellicola con gli incassi più alti di tutti i tempi al box office cinese nonché quella che ha guadagnato di più quest'anno a livello globale, come mostrano i dati di Maoyan e di Box Office Mojo.

Le commedie cinesi 'Hi Mom' e 'Detective Chinatown 3', entrambe uscite durante le vacanze del Capodanno cinese, sono al secondo e terzo posto nella classifica del botteghino nazionale del 2021 e hanno totalizzato rispettivamente incassi per 5,41 miliardi di yuan e 4,52 miliardi di yuan.

Gli unici due film stranieri nella top 10 sono le produzioni statunitensi 'F9: The Fast Saga' e 'Godzilla vs. Kong', al quinto e ottavo posto, i quali hanno totalizzato rispettivamente 1,39 miliardi di yuan e 1,23 miliardi di yuan. (XINHUA)