Cina: 78,1 miliardi di alberi piantati in 40 anni

(XINHUA) - PECHINO, 13 DIC - I volontari in Cina hanno piantato 78,1 miliardi di alberi dall'inizio della campagna di piantagione volontaria del Paese iniziata 40 anni fa, secondo i dati della National Greening Commission pubblicati oggi.

La decisione di lanciare una campagna volontaria nazionale di piantagione di alberi, adottata nel dicembre 1981, ha reso il rimboschimento una responsabilità per tutti i cittadini cinesi in grado di partecipare e ha contribuito a rendere il Paese più verde, ha dichiarato un funzionario della Commissione.

Attualmente, il tasso di copertura forestale della Cina è quasi raddoppiato rispetto al 12% dei primi anni '80, raggiungendo il 23,04%, mentre il volume delle riserve forestali è cresciuto da 9,03 miliardi di metri cubi a 17,56 miliardi. Il tasso di copertura del verde urbano è salito al 41,11%, nello stesso periodo.

"La campagna ha significativamente aumentato la consapevolezza pubblica sulla creazione e la protezione del verde", ha aggiunto il funzionario.

I cittadini cinesi possono partecipare alla piantagione di alberi in più di 50 modi, tra i quali la possibilità di adottarli e fare donazioni. Queste buone azioni possono essere svolte anche online in 15 province. (XINHUA)