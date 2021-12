China Development Bank eroga obbligazioni verdi

(XINHUA) - PECHINO, 13 DIC - La China Development Bank, una delle banche istituzionali della Cina, ha erogato obbligazioni per un totale di 15 miliardi di yuan (circa 2,36 miliardi di dollari), a sostegno di progetti dedicati ai trasporti green.

Con una scadenza di tre anni e un tasso d'interesse fisso del 2,19%, i titoli sono stati emessi sul mercato obbligazionario interbancario per fornire sostegno finanziario principalmente a progetti verdi inerenti al campo dei servizi di trasporto pubblico.

Si stima che il progetto di raccolta fondi potrebbe favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica di circa 21.500 tonnellate e il risparmio di circa 10.500 tonnellate di carbone standard all'anno.

Finora, l'istituto bancario ha fatto sapere di aver emesso obbligazioni verdi per un valore totale di circa 105 miliardi di yuan, con un saldo relativo pari a circa 95 miliardi di yuan.

(XINHUA)