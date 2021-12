Cina: vendite di Nev salgono a novembre

(XINHUA) - PECHINO, 12 DIC - Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina sono aumentate a novembre, spingendo il mercato automobilistico del Paese ad accelerare la sua transizione verde, secondo la China Passenger Car Association (Cpca).

Il mese scorso, sono stati venduti un totale di 378.000 Nev in Cina, con un'impennata del 122,3% su base annua e una crescita di quasi il 20% su base mensile, secondo i dati della Cpca.

Le vendite di Nev per il periodo gennaio-novembre sono salite del 178,3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 2,51 milioni di unità. I produttori cinesi di Nev hanno registrato forti vendite all'ingrosso il mese scorso, e 14 di questi sono arrivati a superare le 10.000 unità.

Il mese scorso, le vendite all'ingrosso del principale produttore cinese di Nev, Byd, hanno raggiunto le 90.546 unità, mentre Tesla Cina lo ha seguito con 52.859 unità, secondo la Cpca.

Anche le esportazioni cinesi sono rimaste solide. Il produttore Tesla China ha esportato 21.127 Nev a novembre, mentre Saic Motor ne ha esportati 6.110. (XINHUA)