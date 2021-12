Cina: tutela del panda gigante favorisce specie rare (2)

(XINHUA) - CHENGDU, 12 DIC - Circa l'87% del Giant Panda National Park si trova nel Sichuan, dove convivono oltre 8.000 specie di animali e piante, come i panda rossi e i rinopitechi dorati, costituendo una delle regioni più ricche di biodiversità del pianeta.

La provincia ha utilizzato telecamere a infrarossi, satelliti, droni e pattuglie per formare un sistema di protezione integrato.

Migliaia di ranger hanno lavorato tutto l'anno su oltre 900 percorsi di pattugliamento e negli ultimi quattro anni, hanno incontrato circa 1.600 animali rari.

"Nella sola contea di Pingwu, oltre 4.100 specie di piante e 1.900 specie di animali hanno beneficiato della protezione dei panda giganti", ha riferito Jiang Shiwei, capo dell'Ufficio per le foreste e i pascoli della contea.

Per esempio, il numero di takin (budorcas taxicolor), un raro ovino che gode della massima tutela del Paese, è aumentato di circa il 10% negli ultimi dieci anni nella contea, ha dichiarato Jiang.

"La protezione dei panda giganti favorisce l'intero ecosistema. Oltre a fornire prodotti agli esseri umani, un ecosistema ha anche funzioni di supporto, pulizia e altre caratteristiche che sono vitali per lo sviluppo sostenibile della società umana", ha sottolineato Zhang Qian, membro dello staff dell'Ufficio per la protezione della fauna selvatica, presso l'Ufficio provinciale del Sichuan per le foreste e i pascoli. (XINHUA)