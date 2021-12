Cina: slancio a industria del trasporto ferroviario

(XINHUA) - CHANGSHA, 12 DIC - Le tecnologie cinesi all'avanguardia hanno attirato le imprese degli Stati Uniti, della Germania, della Francia e di altri Paesi in un'esposizione internazionale tenuta nella città di Zhuzhou, nella provincia dello Hunan, nella Cina centrale.

Le tecnologie di base sviluppate dalla Crrc Zhuzhou Locomotive Co. Ltd. permettono ai treni di identificare e diagnosticare automaticamente i guasti tecnici, secondo il rappresentante della società Hou Zhaowen.

I treni ad alta velocità che corrono sulla linea Cina-Laos, che ha cominciato a operare all'inizio di questo mese, ora sono dotati di tali tecnologie, garantendo affidabilità e prestazioni migliori.

Negli ultimi sei mesi, diversi Paesi in Asia e in Europa hanno assistito alla 'velocità della Cina', ricevendo più esportazioni di veicoli di transito ferroviario.

A maggio, i primi treni a due piani con unità multiple elettriche (Emu) della Crrc Zhuzhou Locomotive destinati all'esportazione in Europa, sono usciti dalla linea di produzione. Con una velocità massima di 200 chilometri all'ora, i treni correranno sulle ferrovie in Austria, Germania, Ungheria e altri Paesi europei. (SEGUE)