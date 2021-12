Cina: slancio a industria del trasporto ferroviario

(XINHUA) - CHANGSHA, 12 DIC - Le tecnologie cinesi all'avanguardia hanno attirato le imprese degli Stati Uniti, della Germania, della Francia e di altri Paesi in un'esposizione internazionale tenuta nella città di Zhuzhou, nella provincia dello Hunan, nella Cina centrale.

Le tecnologie di base sviluppate dalla Crrc Zhuzhou Locomotive Co. Ltd. permettono ai treni di identificare e diagnosticare automaticamente i guasti tecnici, secondo il rappresentante della società Hou Zhaowen.

I treni ad alta velocità che corrono sulla linea Cina-Laos, che ha cominciato a operare all'inizio di questo mese, ora sono dotati di tali tecnologie, garantendo affidabilità e prestazioni migliori.

Negli ultimi sei mesi, diversi Paesi in Asia e in Europa hanno assistito alla 'velocità della Cina', ricevendo più esportazioni di veicoli di transito ferroviario.

A maggio, i primi treni a due piani con unità multiple elettriche (Emu) della Crrc Zhuzhou Locomotive destinati all'esportazione in Europa, sono usciti dalla linea di produzione. Con una velocità massima di 200 chilometri all'ora, i treni correranno sulle ferrovie in Austria, Germania, Ungheria e altri Paesi europei.

Un treno della metropolitana che l'azienda ha sviluppato per la Turchia ha iniziato le operazioni di prova a novembre e correrà su una linea che collegherà il centro di Istanbul all'aeroporto della città, che aprirà il prossimo anno. Sarà la linea di metropolitana più veloce della Turchia, con una velocità di 120 chilometri all'ora.

"L'industria cinese di produzione di attrezzature di transito ferroviario è uno dei settori con il più alto livello di innovazione e la più forte competitività internazionale", ha dichiarato Feng Yaoxiang, funzionario del China Council for the Promotion of International Trade (Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale).

"Questo settore rappresenta un vantaggio competitivo di base nella produzione cinese di attrezzature di fascia alta nel mercato globale", ha detto Feng.

Dopo oltre 60 anni di sforzi, la Cina ha costruito un sistema avanzato di produzione di attrezzature per il transito ferroviario con ricerca e sviluppo indipendenti, strutture di supporto complete e operazioni su larga scala.

Il Paese è al primo posto nell'elettrificazione ferroviaria e nel chilometraggio operativo delle ferrovie ad alta velocità e urbane, conclude Feng. (XINHUA)